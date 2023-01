Em surto, mulher tranca marido e coloca fogo na própria casa

Uma mulher que não teve identidade divulgada, teve um surto e ateou fogo em sua residência, no bairro Piracema, em Coxim, a 278 quilômetros de Campo Grande. Segundo populares, a mulher trancou o marido dentro do imóvel, quando decidiu colocar fogo na casa.

Conforme apurado pelo site Edição MS, quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, encontrou o portão da casa trancado com cadeado e a casa em chamas. Os militares arrombaram o portão e conseguiram combater o fogo. A mulher foi encontrada no quintal da casa.

Informações de moradores na região, o homem também conseguiu escapar do imóvel, pulando os muros da residência. Ele mesmo acionou o socorro.

A residência ficou completamente destruída pelo fogo.

