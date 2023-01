Palco Sesc traz show de Jerry Espíndola no Shopping Campo Grande

Para animar o happy hour campo-grandense, o Palco Sesc de 2023 traz show do cantor sul-mato-grossense Jerry Espíndola, nesta quarta-feira (11), no Shopping Campo Grande. O show é gratuito e acontecerá na Praça de Alimentação, a partir das 18h30.

No show de voz e violão, Jerry canta músicas autorais presentes em seus 10 álbuns lançados, dentre os quais estão seus hits, “Meu Vício” e a “polca-rock” intitulada “Colisão”. Todas as canções podem ser conferidas em todas as plataformas de streaming.

Também haverá releituras de compositores locais, desde compositores da geração Prata da Casa, como Geraldo Espíndola e Almir Sater, chegando à geração mais nova, com canções de Marina Peralta, André Stabille e Xáras Gabriel.

Atividades culturais do Palco Sesc 2023 também estão previstas para acontecer no Shopping Norte Sul Plaza e no Shopping Bosque dos Ipês. Trata-se de uma iniciativa do Sesc Cultura.

Jerry Espíndola

O cantor, compositor e produtor cultural nascido em Campo Grande, Jerry esteve ligado à vanguarda paulistana e ao movimento pop/rock nacional, como vocalista e compositor da banda “Incontroláveis”, nos anos 80.

Nesse período registrou em vinil o trabalho do grupo, com produção do guitarrista Mário Manga e participação de Arrigo Barnabé. De volta a Campo Grande, nos anos 90, consolida seu trabalho, credenciando-se como um dos artistas mais originais de sua geração.

Serviço

Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.

