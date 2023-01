Combustíveis apresentam variação de 68% nos preços na Capital

Equipes do Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul, divulgou nesta terça-feira (10), nova pesquisa de preços de sete tipos de combustíveis nas regiões da saída para Aquidauana e saída para Rochedo.

Foram visitados 19 postos de combustíveis nos dias cinco e seis de janeiro, nas modalidades de pagamento à vista em dinheiro, cartões de crédito e de débito, da gasolina comum e aditivada, etanol e diesel S 500 e S10 e outros itens.

Na rota da saída para Rochedo, a maior variação foi de 68,60%, no etanol aditivado com o pagamento no crédito, sendo o maior valor de R$ 6,39 em um posto na avenida Júlio de Castilho, Vila Sobrinho e o menor valor de R$ 3,79 nos estabelecimentos da rua General Bertoldo Klinger, Jardim Fluminense, e na rua Ricardo Franco, Vila Sobrinho. A menor variação foi de 1,62% do Diesel S-10 para o pagamento em dinheiro, sendo o maior valor de R$ 6,29 em posto na rua Euler de Azevedo e o menor valor de R$ 6,19 no posto da Vila Sobrinho.

Na Saída para Aquidauana, a maior variação foi de 14,17% do etanol com o pagamento no crédito, sendo o maior valor de R$ 4,19 em posto na avenida Duque de Caxias e o menor valor de R$ 3,67 nos estabelecimento das rua Yokohama e Amélio de Carvalho Baís. A menor variação foi de 1,93% da gasolina aditivada com o pagamento no crédito, sendo o maior valor de R$ 5,29 nem posto no Imbirussu e o menor valor de R$ 5,19 também no posto da avenida Duque de Caxias.

