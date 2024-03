Em Sidrolândia, mulher é presa por furto de energia elétrica da casa do vizinho

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante prendeu em flagrante por furto energia elétrica da casa do vizinho em Sidrolândia. A prisão em flagrante de M.R. ocorreu após o registro feito pela vítima, que relatou um aumento substancial em sua conta de energia. A prisão foi feita pelaa Polícia Civil, por meio da Delegacia de Sidrolândia.

A vítima teria percebido uma fiação diferente no padrão de energia de sua residência que direcionava para a casa vizinha. Desse modo, para confirmar se realmente a casa do vizinho estava utilizando a energia de seu padrão, a vítima desligou o objeto e percebeu que as luzes da casa do vizinho se apagaram, confirmando sua suspeita.

Diante disso, a Autoridade Policial requisitou apoio da Energisa para realização de perícia técnica no local. Uma equipe de policiais, juntamente com técnicos da empresa Energisa e a Perícia Técnica da Polícia Civil, compareceram no endereço e constaram o furto de energia elétrica.

M.R. se apresentou como moradora do local e responsável pela residência. Ela foi presa em flagrante e indiciada pelo crime de furto (art. 155, parágrafo 3º do CP).

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.