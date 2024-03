Mato Grosso do Sul chega a quatro mortes por dengue em 2024

Através do Boletim Epidemiológico semanal da SES (Secretaria Estadual de Saúde), foi confirmado nesta quarta-feira (13), a quarta morte causada pela dengue em Mato Grosso do Sul, em 2024. Outras oito mortes ainda estão sob investigação.

A vítima era um homem, de 33 anos, sem comorbidades, que residia em Dourados. Os sintomas da doença tiveram início no dia 3 de março, e no dia 5 ele veio a óbito. A causa da morte foi confirmada apenas no dia 11 deste mês.

Na última semana, foram confirmados 478 novos casos de dengue em Mato Grosso do Sul, e mais 1.636 casos prováveis. Desde o início do ano, o Estado já registrou 2.412 casos confirmados e 7.490 casos prováveis da doença.

Casos prováveis

Com relação ao perfil, dos casos prováveis, a maioria tem idade entre 20 e 29 anos (19,3%). No último registro, houve um aumento no número de casos em pré-adolescentes e jovens dos 10 aos 19 anos (16,74%). Na sequência, estão os adultos de 30 a 39 anos (16,46%), e 40 a 49 anos (13,37%).

As crianças, de 1 a 9 anos, representam 10,61% dos casos prováveis.

