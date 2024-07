Adolescente pilotando moto morre após não respeitar placa Pare em cruzamento

Jovem de 17 anos morreu, nesse domingo (21), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, após desrespeitar placa Pare em cruzamento e colidir a moto que conduzia contra um carro.

Conforme o site Diário Corumbaense, um amigo da vítima relatou que o adolescente seguia pela rua José Fragelli e ao chegar no cruzamento com a Rua Rio Grande do Sul, não percebeu que havia uma placa Pare e avançou, batendo em um veículo que estava na preferencial.

Com o impacto, o jovem foi lançado ao chão e ficou bastante ferido. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e resgatou o adolescente, que não resistiu e acabou morrendo no hospital.

No Boletim de Ocorrência, não fica claro de quem era a motocicleta que o rapaz conduzia e nem informações sobre o dono do veículo atingido.

A vítima era ritmista da bateria Explosão Zona Sul, da escola de samba Mocidade da Nova Corumbá. O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.