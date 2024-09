Operação contra o tráfico de drogas é realizado na região leste de MS

A PF (Polícia Federal) deflagrou a Operação Rota Leste, nesta terça-feira (17), contra uma organização criminosa especializada no transporte de cocaína pela costa leste do estado de Mato Grosso do Sul, tendo como ponto de partida a cidade de Ponta Porã e destino o município de Três Lagoas.

Na ação, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Além disso, foram apreendidos 11 carros, incluindo veículos esportivos e de luxo, uma moto esportiva, uma arma e cinco celulares.

A investigação iniciou após a prisão de um homem que transportava grande quantidade de entorpecentes em um fundo falso de uma camionete, quando passa por rodovia de Brasilândia.

Com o aprofundamento da apuração, foram identificados outros suspeitos, bem como possíveis integrantes de uma associação voltada ao tráfico de drogas.

