Homem investigado é preso por estupro em Paranaíba

O suspeito foi localizado e encaminhado ao sistema prisional pela equipe policial

Na última segunda-feira (11), a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paranaíba prendeu um homem investigado por estupro no município. Ele tinha mandado de prisão em aberto contra si.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior, com determinação de regressão cautelar ao regime fechado em razão do descumprimento das condições impostas judicialmente. A ação integra o trabalho contínuo de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres no município e região.

O homem foi localizado e encaminhado ao sistema prisional pela equipe policial e permanece preso. A Delegacia ainda faz um alerta para a colaboração da população e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.

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