Capital sedia Fórum de Segurança Rodoviária da Rota Bioceânica

Terceira edição conta o apoio da Prefeitura e terá como foco a Rota de Integração Latino-Americana (RILA), também conhecida como corredor bioceânico

Campo Grande será sede, nos dias 25 e 26 de maio, do 3º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária – Rota Bioceânica, evento que reúne autoridades, especialistas, empresários e representantes internacionais para discutir temas ligados à logística, infraestrutura, segurança viária e sustentabilidade.

A terceira edição conta o apoio da Prefeitura Municipal e terá como foco a Rota de Integração Latino-Americana (RILA), também conhecida como corredor bioceânico, considerada uma das principais conexões logísticas da América do Sul. O evento contará com representantes de Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru, além de painéis técnicos, tradução simultânea em espanhol, exposição de soluções tecnológicas e espaços voltados ao networking e rodadas de negócios.

Segundo o diretor social do Sindicargas MS e CEO da Segsatra Consultoria, André Luiz Ferreira, o Fórum busca aproximar diferentes setores para discutir soluções e estratégias voltadas ao desenvolvimento regional e à segurança nas rodovias “O objetivo é integrar a iniciativa privada com o poder público, entidades de classes e a sociedade civil para discutir os impactos da Rota Bioceânica na segurança rodoviária, integrar políticas públicas e estratégias internacionais, apresentar tecnologias e boas práticas em gestão de tráfego, promover a cooperação entre forças de segurança e órgãos reguladores e estimular investimentos”

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, ressaltou a importância de Campo Grande sediar um debate estratégico para o futuro da região “O corredor bioceânico coloca Campo Grande em uma posição estratégica dentro da integração sul-americana. É uma oportunidade importante para fortalecer a economia, atrair investimentos e discutir o desenvolvimento de forma planejada, com atenção à segurança viária e à sustentabilidade”.

Além da programação técnica, o Fórum também terá caráter social. Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada ao Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito (CEMATRAN), projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e pela Polícia Militar, voltado à educação para o trânsito de crianças e adolescentes.

Para participar, é necessáriose inscrever por meio dese link da plataforma Sympla de forma on-line. O Fórum será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.