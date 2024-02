Abertas as inscrições de Fóruns para gestores de esporte e atletas

O Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), em parceria com o CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), nos dias 20 e 21 realizam dois Fóruns com o objetivo de fortalecer o esporte no Mato Grosso do Sul.

No dia 20 de fevereiro acontece o Fórum Estadual de Políticas de Esporte e Lazer organizado pela Fundesporte, e tem o objetivo de reunir gestores e atletas para a formação de diretrizes de políticas de esporte para os próximos 4 anos.

No dia 21 de fevereiro, é a vez do Fórum Estadual de Formação Esportiva organizado pelo CBC com apoio da Fundesporte. A ação visa o fortalecimento dos clubes, associações e institutos esportivos, e contará com a participação dos embaixadores do CBC, os medalhistas e campeões olímpicos Emanuel Rego, Lars Grael e André Heller.

Ambos os Fóruns são gratuitos e abertos ao público, serão realizados no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Os eventos são individuais, e para participar, é necessário inscrever-se em cada um dos Fóruns que possuem os links disponibilizados abaixo.

