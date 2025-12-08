Alerta de chuva intensa mantém Mato Grosso do Sul em risco até a manhã de terça

Temporal atinge Campo Grande desde o fim da manhã; ventos podem chegar a 100 km/h e há risco de alagamentos e quedas de energia

Mato Grosso do Sul permanece em alerta para chuva intensa até o fim da manhã de terça-feira (9). O aviso abrange o Leste, Centro-Norte, Sudoeste e região dos Pantanais do Estado, com previsão de volumes elevados e ventos que podem variar de 60 a 100 km/h.

Em Campo Grande, a chuva começou no fim da manhã desta segunda-feira (8) e ainda atinge a cidade com força por volta das 16h30. No momento, a temperatura é de 24 °C, com trovoadas e sensação térmica de 22 °C.

O alerta indica possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm por hora, podendo alcançar 50 a 100 mm no acumulado do dia. Há risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.

As orientações incluem evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento — devido ao risco de queda e descargas — e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Em situações de instabilidade, recomenda-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193. A matéria segue em atualização.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram