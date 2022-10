Ciclista morre após ser atropelado na BR-163; motorista fugiu do local

Homem de 33 anos, foi morto na noite de ontem (3), após ser atropelado por um veículo na BR-163, em Juti, a 311 quilômetros de Campo Grande. O motorista que causou o acidente fugiu do local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava andando de bicicleta pela rodovia, quando foi atropelada. Os policiais foram acionados e ao chegar ao local, encontraram o homem estendido as margens da rodovia.

Equipes de resgate da CCR MSVia compareceu no local e encaminhou o ciclista para o hospital, já sem pulso e com parada cardiorrespiratória.

O veículo que atropelou o ciclista até o momento não foi localizado. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e falta de prestação de socorro à vítima na delegacia do município.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.