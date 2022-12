Em investigação sobre execuções e guerra entre facções, dois são presos em Dourados

Investigação do SIG (Seção de Investigações Gerais) e NRI (Núcleo regional de Inteligência), prendeu, Alisson de Lima Silva, 26 anos, autuado por posse ilegal de arma e Antônio Victor de Souza Macena, 24 anos, por tráfico de drogas. As prisões aconteceram após mais de 30 dias de investigações, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a polícia, nos últimos 30 dias, uma série de crimes bárbaros ocorreram na cidade, no último o grupo de bandidos invadiu uma casa e sequestraram um suposto opositor para passar por julgamento no ‘Tribunal do Crime’.

A polícia a firma que os dois são integrantes de uma organização criminosa de abrangência nacional e de forte atuação dentro dos presídios.

A investigação apontou que os dois tinham a missão designada pela chefia da facção de executar uma série de crimes de execução de pessoas que a facção já teria “decretado” (termo utilizado para indicar que as pessoas tinham sido sentenciadas a morte pelos criminosos da facção).

Os criminosos presos foram localizados nos bairros Bonanza e Estrela Porã. Com eles os policiais do SIG encontraram uma das armas utilizadas no crime, uma pistola .40 com numeração raspada e um quilo de maconha pronta para a comercialização, além de cocaína e uma balança de precisão.

Os criminosos foram presos em flagrante por crimes da lei de armas e lei de entorpecentes. Durante os interrogatórios confessaram os crimes contra a vida investigados. Os fatos seguem sendo apurados.