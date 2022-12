Corumbá entra em bandeira vermelha após alta de casos da dengue

O Município de Corumbá, ditante a 417 quilômetros de Campo Grande, contabilizou 708 notificações de dengue e 104 casos confirmados de dengue, transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti. Os dados constam no último boletim epidemiológico, da Secretária Municipal de Saúde, divulgado em 16 de dezembro.

Segundo os dados, as mulheres são o público com maior índice de notificações da dengue no município, totalizando 56% dos registros. Os homens aparecem com 44% das notificações.

As pessoas na faixa etária dos 20 aos 29 anos de idade, são as que mais foram notificadas, com 168 casos. Logo atrás, foram o público entre 10 a 19 anos.

Por sua vez, o boletim mostra que Corumbá está na bandeira vermelha, isso representa alta incidência para a doença. Acima de 300 casos por 100 mil habitantes. A cidade pantaneira aparece com 455 casos prováveis notificados e 121 confirmações para a dengue.

Prevenção

Medidas como armazenar lixo em sacos plásticos fechados; manter a caixa d’água completamente vedada; não deixar água acumulada em calhas e coletores de águas pluviais; recolher recipientes que possam ser reservatórios de água parada, como garrafas, galões, baldes e pneus, conservando-os guardados e ou tampados; encher com areia os pratinhos dos vasos de plantas e tratar água de piscinas e espelhos d’água com cloro, são ações fundamentais e contribuem para evitar a disseminação do vírus transmissor da doença.

