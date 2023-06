Prefeitura de Aquidauana promove programa de integração para crianças e adolescentes

A Secretária de Educação da Prefeitura de Aquidauana, está realizando o programa “Integração AABB Comunidade, cujo objetivo é atender crianças e adolescentes, promovendo seu desenvolvendo social e integrando a família, a escola e a comunidade.

Em parceria com o Banco do Brasil, o programa AABB Comunidade atende atualmente 100 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 6 e 14 anos, provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

As atividades do programa acontecem no período matutino, das 7h às 11h, e englobam acompanhamento pedagógico, aulas de leitura e escrita, matemática, comunicação, tecnologia da informação, cuidado socioambiental, cultura e artes, direitos humanos e cidadania, esportes, jogos, saúde integral, trabalho e protagonismo. Além de proporcionar aprendizado, o projeto busca promover a inclusão social e desenvolver a consciência cidadã entre os participantes.

O programa é coordenado atualmente pela Professora Patrícia Freitas Vargas Almeida, e conta com uma equipe composta por 4 professores, uma secretária e uma merendeira. O projeto recebe o apoio da Secretaria Municipal de Educação, com suas atividades realizadas na sede do clube AABB de Aquidauana.

Essa iniciativa da Prefeitura de Aquidauana demonstra o compromisso em proporcionar oportunidades de desenvolvimento e inclusão para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O programa Integração AABB Comunidade desempenha um papel importante na formação desses jovens, oferecendo um ambiente seguro e educativo, onde podem adquirir conhecimentos e habilidades essenciais para sua trajetória pessoal e social. A parceria com o Banco do Brasil e o apoio da Secretaria Municipal de Educação garantem a continuidade e o sucesso desse programa, que contribui para a construção de um futuro mais promissor para as crianças e adolescentes de Aquidauana.

Com informações da Prefeitura de Aquidauana

