Em Coxim, homem é executado no dia em que completava 33 anos

Na noite de ontem (15), dia em que completou 33 anos, Fernando Montecelli Coelho foi assassinado a tiros em frente à residência do pai dele, localizada na rua Rubi, no Bairro Vila Bela, em Coxim, município localizado a 279 km da Capital. A polícia investiga ao menos quatro suspeitos de envolvimento no crime.

De acordo com as informações apuradas pelo jornal Edição MS, Fernando chegou acompanhado do cunhado ao endereço, por volta das 18h45 da noite de ontem. Assim que desceram do veículo VW/Fox, as vítimas foram surpreendidas por três homens encapuzados, que estavam em um outro veículo, um GM/Corsa, de cor preta.

Os criminosos disseram que era um assalto e enquanto um deles obrigou o motorista a entrar no carro e colocar a cabeça no volante, os outros dois atiraram em Fernando. O trio fugiu com a ajuda de um comparsa que ficou no veículo esperando o ataque.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas Fernando faleceu no local do crime. As informações da Perícia mostram que a vítima teria sido alvejada por seis disparos de arma de fogo, de calibre 38, na região da barriga, do tórax, das mãos, dedos e da cabeça.

A família de Fernando suspeita que o caso se trate de uma execução e não latrocínio (roubo seguido de morte), conforme noticia o jornal Dourados News. O familiar que presenciou o assassinato, relata que suspeitava de algo, ao perceber que estavam sendo seguidos pela cidade. Ele é quem conduzia o veículo onde estava a vítima.

Em depoimento à polícia, o cunhado de Fernando também disse que dois dos suspeitos aparentavam estar na adolescência.

Fernando morava em Coxim e estava passando uns dias na casa do pai enquanto se recuperava de uma cirurgia feita em Campo Grande.

Policiais militares, peritos e a delegada adjunto da 1ª DP (Delegacia de Polícia) de Coxim, Brunna Karla Dias Melo, estiveram no local do crime. O corpo foi removido para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para necropsia. As polícias também trabalham na tentativa de identificar e localizar os autores. Os criminosos ainda estão foragidos.

Com informações dos jornais Edição MS e Dourados News

