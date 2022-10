Mais uma mensagem de Jesus para mim e para você, do livro Ele e Eu, de Gabrielle Bossis

Filho, trabalhe para o reino de Deus. Não te concedas a desculpa de que és pequeno. O segredo está em trabalhar em Mim, para Mim e Comigo. Sou Aquele que coloca tudo em movimento. Creias que se trabalhares em minha missão estaremos mais unidos.

Diga-me com sinceridade o quanto és pequeno, incapaz, e clame a minha ajuda. E aí então, por mais pequeno, por mais inútil que pareça ser o teu ser, Eu venho e te concedo o auxílio necessário, isto é claro, se me concederes te ajudar. Se assim fizeres eu terei uma grande alegria, uma vez que trabalhando comigo, terei a graça de estar mais unido a ti, ainda mais próximo, como a caneta nas mãos de quem a manuseia.

Não terás ideia da felicidade que me darás. “Unidos”, eis uma palavra que diz muito para Mim, que é toda a Minha alegria. Não tenha medo de ficar paralisado, por não conseguir evoluir, crescer, de modo especial na vida de intimidade, na vida espiritual. Lembra-te que Eu coloco tudo em movimento.

Não é a tua força que estou pedindo, mas o teu abandono nas minhas mãos. Deixa-Me trabalhar em ti, dar-te todas as graças de que necessitas. Não contes com a tua força, uma vez que ela não existe.

Que tristeza seria diante de mim o teu olhar no dia da tua morte, vendo o programa completo de tua vida em todos os seus detalhes, concluindo que não viveu nada, ou muito pouco dele, por teres confiado somente em ti. Então, que o fim da tua vida não seja uma tristeza e sim uma alegria, como fruto da entrega da tua vida aos Meus cuidados. Nisto consiste a santidade: confiar de modo absoluto e o tempo todo na minha Pessoa.

Coloca-te sempre junto a Mim, para que eu faça tudo. Sabes o que acontecerá no dia da tua partida? Estarás em meus braços e Eu te levarei para o céu. Que alegria para Mim se terminares a tua vida deste modo. Foi a falta de confiança em meu poder, em meu amor, a causa da minha grande dor no Horto das Oliveiras. Sofri por saber que muitos não iriam me pedir ajuda em suas necessidades.

Tu, ao menos, permitas-me auxiliar-te sempre, estar presente em tua vida. Saibas sempre que o Grande, o Forte, que sou Eu, o teu Pai, estará sempre contigo. Confiança filho! Nunca te deixarei só.

Por Pe. Rosinei Pauli

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: