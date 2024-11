Em Coxim, homem de 37 anos morre após ser esfaqueado durante briga

Adriano da Silva Marques, de 37 anos, morreu na noite de segunda-feira (25) no Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul, distante a 253 quilômetros de Campo Grande, após ser atingido por uma facada no tórax. O crime ocorreu durante uma briga no bairro Vila Bela, na esquina das ruas Rubi e Ametista.

De acordo com informações do portal Coxim Agora , Adriano se envolveu em uma discussão com outro homem, ainda não identificado. Durante o conflito, foi ferido gravemente por uma fachada. Mesmo ferido, conseguiu se afastar do local e pediu ajuda aos moradores da região. Assustados com a gravidade da situação, alguns se refugiaram em suas casas, enquanto Adriano caiu no meio da rua.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu ao pedido de socorro e teve sua morte confirmada ainda na noite de segunda-feira.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso, registrado como homicídio. O autor da agressão ainda não foi identificado, e as diligências estão em andamento para esclarecer as orientações e os motivos do crime. Adriano da Silva Marques era conhecido no meio policial e possuía uma extensa ficha criminal, com passagens principalmente por furtos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais