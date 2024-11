Adolescente morre em acidente entre moto e ônibus na BR-487, em Itaquiraí

Um adolescente de 17 anos morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta, que ele conduzia e um ônibus, na tarde de segunda-feira (25), na BR-487, em Itaquiraí, município localizado no sul do Estado, a 405 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, o jovem pilotava a motocicleta pela estrada do Assentamento Santo Antônio, quando entrou na rodovia e colidiu frontalmente com um ônibus que transportava trabalhadores de um refrigerador.

O impacto foi violento, e o adolescente acabou caindo. Testemunhas que presenciaram o acidente, juntamente com o pai do rapaz, o socorreram e o levaram ao hospital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida à unidade de saúde.

O caso foi registrado na delegacia local como “morte a esclarecer”, e as autoridades devem investigar as circunstâncias do acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais