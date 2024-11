Corpo de homem que se afogou no Rio Dourados tentando salvar criança é encontrado

Foi localizado o corpo de Alexandro Oliveira, de 32 anos, que estava desaparecido no Rio Dourados, em Fátima do Sul, a 239 km de Campo Grande. O homem se afogou ao tentar salvar uma criança de sua família. O acidente aconteceu na tarde do último domingo (24), mas a vítima só foi encontrada na manhã de hoje (26).

Segundo informações, pescadores que estavam na região conhecida como Ilha do Padre, foram quem encontraram o homem. O local está distante 5 km de onde sumiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Civil e a Perícia, para os trabalhos de investigação.

Ainda ontem (25), familiares e amigos do rapaz fizeram apelos nas redes sociais para que pessoas que tivessem embarcações, auxiliassem nas buscas pelo corpo.

