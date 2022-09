Em Corumbá, homem é preso com mais de 4 mil arquivos de pornografia infantil

Um homem, de 38 anos, foi preso na tarde de hoje (8) em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande, pelos crimes de armazenamento e disponibilização de material pornográfico de crianças e adolescentes.

No endereço do homem, foram encontrados mais de quatro mil arquivos de fotos e vídeos pornográficos. Os agentes apreenderam um notebook e um celular, que serão submetidos à perícia nos próximos dias.

Segundo informações, a prisão foi decretada durante a Operação Sentinela, deflagrada pela DAIJI (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e do Idoso), em conjunto com a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente).

A operação foi o resultado das investigações conduzidas pela especializada no intuito de combater a pornografia infantil.

Com informações de Diário Corumbaense

