4° DP da Moreninha é reinaugurada e contará com plantão 24 horas

Ocorreu na tarde desta quinta-feira (8), a reinauguração da 4° Delegacia de Polícia das Moreninhas, que agora irá contar com atendimento 24 horas por dia, igual as DEPACs da Capital.

A inauguração contou com a presença do Delegado Geral da PCMS, Roberto Gurgel, que afirmou que a reinauguração da delegacia em regime de 24 horas realiza um desejo da instituição e acaba com um incômodo recorrente. “Sempre foi um desejo nosso, da instituição, de estar cada vez mais próximo da população. Pra se ter uma ideia, nós estamos falando de uma população de mais de 120 mil habitantes. Chegava a noite, aos finais de semana, feriado, qualquer ocorrência que um morador aqui da Moreninha tivesse que fazer, ele teria que se deslocar em torno de quinze quilômetros. Isso sempre foi um incômodo pra muitos de nós. Diante disso, nós fomos fazendo um projeto no sentido de ampliar esse atendimento”.

Gurgel explica também quais são as ampliações que a reinauguração trouxe para a delegacia. “Bom, nós temos hoje três delegados aqui, fato que nunca aconteceu. Essa é a primeira vez na história da delegacia das Moreninhas que nós temos um efetivo de delegados como esse. Nós ampliamos o efetivo de investigadores, nós ampliamos o efetivo de escrivães, inclusive nós contamos com servidores administrativos aqui para que tudo isso possa acontecer”.

Por fim, o Delegado Geral já aponta o novo objetivo para uma outra delegacia da Capital, além de um projeto que modifica o atendimento feito nas unidades. “O que existe é o atendimento de mais uma delegacia 24 horas. Nós temos um projeto de separar o atendimento das vítimas com o dos autores. Hoje se você for na DPAC Centro, se você for na DPAC Cepol, pra fazer um boletim de ocorrência, você como vítima ou extravio de um documento, você pode se deparar com a chegada de uma viatura trazendo um preso ou coisa do tipo. Nós não comungamos disso, nós não aceitamos mais isso, entendemos que o preso, o infrator, ele precisa ser colocado num local separado da população”.

O Secretário de Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira, também esteve presente no evento. Quando indagado sobre como ficaria a repartição dos atendimentos, ele foi categórico e garante que o atendimento continuará normal. “Ela vai continuar atuando em todo a região do 4°DP, normal, Rita Vieira, Vilas Boas, Maria Aparecida Pedrossian, toda essa região e eventualmente se a pessoa que vier aqui for de um outro bairro, a gente distribui a ocorrência possivelmente. Vai ser atendida aqui e vai ser encaminhado para outro local”.

Sueily Araújo, Delegada titular da 4° DP, reafirma a fala do Secretário, sobre o atendimento que continuará atendendo as mesmas regiões de antes. “Continua sendo desde o grande Tiradentes, até aqui em Moreninhas, Albuquerque, Itamaracá, são os mesmos bairros aí que vamos continuar atendendo, só que agora 24 horas, final de semana, feriado e noturno”.

A Delegada titular acrescenta que além dos três delegados que irão trabalhar na 4° DP, a unidade contará com o apoio dos delegados da DEPAC e com a possível ampliação dos números de policiais na unidade, se for necessário.

Para o comerciante Luciano Silva Ferreira, 42, que trabalha a dois anos em frente a 4°DP, esse novo formato de plantão 24 horas é um benefício para a população da Moreninhas, que antigamente enfrentava dificuldades para registar os boletins de ocorrência. “Antes aqui ficava fechado até umas 7 horas. O pessoal vinha aqui tentar fazer o boletim de ocorrência e eles encaminhavam pra lá. Agora, graças a Deus é 24 horas. A população hoje agradece o governador Azambuja”.

Veja também: VÍDEO: Carro perde o controle e acerta poste na Gury Marques

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.