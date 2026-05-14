Operçaão Cerco Integrado prende mais duas pessoas com drogas e dinheiro ilegais

Na tarde desta quarta-feira (14), dois homens foram presos em continuidade da Operação Cerco Integrado, realizada por equipes das polícias Civil e Militar. A ação aconteceu em uma residência suspeita de ser usada para armazenamento e venda de drogas.

Segundo as informações divulgadas, o imóvel passou a ser monitorado após movimentações consideradas suspeitas. D

urante o acompanhamento, os investigadores flagraram os dois homens contando dinheiro e manipulando porções de crack co

m o auxílio de uma balança digital.

No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou fugir e jogou parte do material apreendido sobre o telhado da casa, mas acabou contido.

Durante as buscas no imóvel, foram encontradas porções de cocaína e crack, balanças de precisão, embalagens usadas para separar os entorpecentes e R$ 1.068 em dinheiro.

De acordo com a polícia, a quantidade apreendida seria suficiente para preparar mais de 200 porções para venda.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde permanecem.

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