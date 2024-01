Operações de fim de ano nas rodovias de MS registram 45 acidentes e 10 mortes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou nesta terça-feira (02) o balanço da Operação Ano Novo 2023, entre o período de 29 de dezembro a 1º de janeiro nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Foram registrados 15 acidentes, sendo 3 considerados graves e duas mortes.

Os números apresentam leve queda em relação à operação nas rodovias no ano passado no mesmo período, que registrou 17 acidentes, sendo cinco graves e duas mortes.

Além disso, a polícia realizou um total de 1.941 autuações: 221 condutores e/ou passageiros foram flagrados sem o cinto de segurança; 42 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança adequado e 424 ultrapassagens indevidas forma notificadas.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 1.552 testes, 47 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool, 6 foram presas.

Operação Natal 2023

No período de 22 a 25 de dezembro, foram registrados 30 acidentes nas rodovias do Estado, 12 sendo graves e oito mortes. Em comparação com o ano passado, houve aumento no número de acidentes e mortes, sendo registrado na época 23 ocorrências e nenhuma morte.