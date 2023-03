Em cinco dias, Operação Ágata I realizou mais de 40 apreensões

No período de 13 a 17 de março de 2023, o 11° Regimento de Cavalaria Mecanizado realizou a Operação Ágata I, com o objetivo de realizar ações preventivas e repressivas contra o tráfico de drogas e crimes ambientais.

Foram feitas mais de 2.250 abordagens a veículos em cerca de cinco dias de operação. Foram totalizadas mais de 40 apreensões, destacando-se duas prisões por tráfico de drogas, mais de 3.000 pacotes de cigarro, 1.265 unidades de cigarros eletrônicos, 783 itens eletrônicos, estimando-se mais de R$ 775.000,00 de prejuízo aos agentes delituosos.

Além disso, a ação fortaleceu a integração entre o Regimento e os diversos órgãos de segurança pública, inteligência, fiscalização e controle aduaneiro.

A operação foi realizada ao longo da Faixa de Fronteira dos municípios de Ponta Porã, Aral Moreira, Laguna Carapã, Caarapó, Jutí, Vicentina, Glória de Dourados e Jateí. Equipes percorreram um total de 18.319 km em patrulhamentos.

A Operação de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA) foi coordenada pela 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e contou com a participação de órgãos, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Militar Rodoviária Estadual, Polícia Militar Ambiental do MS, Polícia Civil, 4º Batalhão de Polícia Militar, Guarda Civil Municipal de Fronteira de Ponta Porã, 9ª CIPM MS, Iagro MS, Ibama e Infraero.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.