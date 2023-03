Seilog tenta recuperar rodovias danificadas

Para garantir o escoamento da safra e o ir e vir das pessoas a Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos)está intensficando o trabalho manutenção de rodovias, estradas e pontes de madeira para garantir a trafegabilidade na malha viária e dar segurança às pessoas. os trabahos são realizados em parceria com as prefeituras

As chuvas constantes que atingem Mato Grosso do Sul desde o início do ano têm exigido trabalho dobrado. “Sempre que a chuva dá uma trégua conseguimos acelerar os serviços de manutenção”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog. “Por ordem do governador Eduardo Riedel, estamos de plantão permanente, atendendo rodovias pavimentadas e não pavimentadas, atuando em pontos críticos que precisam ser recuperados rapidamente. ”, completou ele.

As ações emergenciais têm sido realizadas em todos os cantos do Estado. Em Bandeirantes, trecho da MS-245 recebeu serviços de raspagem da lama e de abertura de drenos para escoamento da água da pista. Na região de Jaraguari, equipes trabalham na MS-244, entre o distrito de Bonfim e a MS-080.

Em Ribas do Rio Pardo, são executados serviços de aterro, drenagem e espalhamento de brita, tanto na MS-357, no trecho que vai sentido a MS-245, quanto na MS-338, na parte que sai da BR-262 e segue até a MS-456. Na região de Bonito, os serviços estão concentrados na MS-178 e na MS-382, com ações de cascalhamento e tapa-buracos. Rodovias de São Gabriel, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Naviraí e Ponta Porã também recebem as intervenções.

Contratos de manutenção firmados entre a Agesul e empresas terceirizadas também garantem a manutenção de pontes de madeira, frequentemente afetadas pelas chuvas. Na região de fronteira, a travessia sobre o Rio Verde, na MS-481, próximo à divisa de Aral Moreira com Ponta Porã, passa por obras de reconstrução, que devem ser concluídas até o início de abril. No sudoeste do Estado, na faixa de divisa de Jardim, Porto Murtinho e Bonito, a ponte de madeira sobre o Rio Perdido já foi recuperada e entregue à região.

