Em Aquidauana homem é preso após ser flagrado fazendo manobras com facões

Foi preso nessa quinta-feira (21), um homem, flagrado fazendo malabarismo com facões no Centro de Aquidauana, próximo ao semáforo.

O flagrante foi feito por equipes da Getam (Grupo Especializado Tático em Motocicletas) da Polícia Militar, no momento em que faziam patrulhamento na área.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele porções de drogas, seis facões de 35 cm de lâmina, um soco inglês, aproximadamente 16,7 gramas de maconha e R$ 353,05.

O homem foi preso e encaminhado a delegacia com os objetos apreendidos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram