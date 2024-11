Homem morre prensado em acidente com trator em distrito de Aquidauana

Homem identificado como Valdecir Candango morreu, nessa quinta-feira (21), no distrito de Cipolândia, em Aquidauana, distante 141 quilômetros de Campo Grande, após sofrer acidente com o trator que manuseava no trabalho.

Conforme informações do site A Princesinha News, a vítima trabalhava em uma fazenda, quando no final do expediente, tentou abrir um buraco em uma área de descida. Nesse momento, o veículo desceu e ele acabou pressionado pela estrutura do trator.

Valdecir ainda conseguiu pedir ajuda, mas quando os colegas de trabalho chegaram, já o encontraram sem vida. A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia foram acionadas, para iniciar os trabalhos de investigação do acidente.

