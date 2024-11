Acidente entre quatro veículos deixa uma pessoa ferida na BR-163

No inicio da tarde de hoje (22), uma pessoa ficou ferida após se envolver em um acidente na BR-163, entre Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante

A colisão ocorreu entre quatro veículos, sendo uma picape, uma camionete e dois caminhões baús. Segundo informações, um dos caminhões baús colidiu de frente com a camionete.

A rodovia ficou parcialmente interditada e a vítima encaminhada ao Hospital de Rio Brilhante.

As causas do acidente ainda não foram reveladas.

