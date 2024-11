Em Angélica, homem é brutalmente agredido em tentativa de homicídio

Um homem de 42 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde de domingo (24), em Angélica, município localizado a 272 quilômetros de Campo Grande. O ataque aconteceu na Avenida Francisco Marcolino da Costa e deixou a vítima gravemente ferida.

Conforme informações do portal Iviagora, a vítima foi encontrada caída no chão, com múltiplas lesões na face, cabeça e braços. Os ferimentos foram causados por golpes de faca e pedaços de madeira, utilizados pelos agressores.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida por dois homens ainda não identificados, que o atacaram violentamente. Após a agressão, ele foi socorrido por uma equipe de emergência e levado para o Hospital ABA (Associação Beneficente Angélica). Devido à gravidade dos ferimentos, o homem passou por procedimentos cirúrgicos e foi transferido para um hospital em Dourados, onde permanece internado.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pelos autores do crime, que continuam foragidos. A principal linha de investigação aponta para um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas, uma vez que a vítima teria envolvimento com entorpecentes e havia retornado recentemente de São Paulo.

A Polícia Civil também acompanha o caso, registrado como lesão corporal dolosa. O depoimento da vítima será fundamental para esclarecer os detalhes do crime, mas ainda não foi colhido devido ao estado de saúde da vítima.

