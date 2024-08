Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF, prendem suspeito de crime em Naviraí

Após um homicídio registrado na noite da última quarta-feira (28) em Rio Brilhante, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal iniciaram uma operação conjunta, que resultou na prisão em flagrante do suspeito pelo crime.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, policiais civis foram informados sobre o crime, que aconteceu no Assentamento São Judas. A equipe se deslocou e, chegando ao local, encontrou um homem de 23, morto por um disparo de arma de fogo na região do tórax.

Durante o levantamento de informações, os policiais descobriram que o suspeito, de 50 anos, teria fugido em uma camionete de cor prata. Ainda durante buscas efetuadas, com auxílio da Polícia Militar na residência do suspeito, foram encontradas diversas munições dos calibres .38 e .22.

Ainda conforme informações fornecidas pela Polícia Civil, os policiais contactaram a Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu abordar o suspeito na cidade de Naviraí. Entrevistado pelos policiais, ele confirmou que praticou o homicídio e que a vítima seria um desafeto.

Na manhã de quinta-feira (29), uma equipe da Polícia Civil de Rio Brilhante recebeu a informação de que a arma de fogo estaria na residência do pai do autor, e que ele era morador do mesmo assentamento. Uma equipe se deslocou até o lote indicado e foi recebida pelo proprietário que confirmou a ação do filho no dia anterior.

Durante buscas no local, foram localizadas duas armas de fogo (um revólver de calibre .38, e uma arma longa de calibre .22), além de várias munições dos respectivos calibres. Os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Rio Brilhante para os procedimentos legais.

