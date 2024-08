Idoso é ameaçado com arma de brinquedo em Camisão

O idoso procurou a Guarda Municipal de Polícia para relatar que havia sido ameaçado em um mercadinho por um rapaz, de 25 anos

Na noite de ontem (29), um idoso, de 65 anos, foi ameaçado por uma arma de brinquedo durante confusão em um mercadinho de Camisão. A Policia Militar foi acionada para intervir na situação.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o idoso procurou a GPM (Guarda Municipal de Polícia) para relatar que havia sido ameaçado em um mercadinho por um rapaz, de 25 anos. Segundo ele, o rapaz chegou no local e começou a discutir exigindo que o cumprimentasse de maneira submissa, além de proferir xingamentos e ofensas.

Após a discussão, o idoso teria sido ameaçado com uma arma de brinquedo pelo jovem que estava acompanhado por outro rapaz, de 28 anos.

Os policiais se deslocaram até o local e encontraram os dois suspeitos embriagados e alterados. Os rapazes falaram com os agentes de forma agressiva e desprezando o trabalho deles, afirmando que tinham influência política, pois eram assessor parlamentar e advogado, com acessos a governadoria.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram