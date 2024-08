Luan City 2.0: ‘Meteoro’ volta a Campo Grande neste sábado, com megashow de mais de duas horas

Não tem jeito, quem é de Campo Grande ainda se lembra do jovem que fazia shows gratuitos em escolas, e era conhecido como o ‘Gurizinho de Jaraguari’, que buscava o sonho de se tornar uma estrela do sertanejo. E não deu outra: com 17 anos de carreira, Luan Santana se tornou um fenômeno mundial, sendo o artista brasileiro mais buscado no Google, e retorna a Capital neste sábado (31), com o mega show ‘Luan City Festival’, no Shopping Bosque dos Ipês, a partir das 20h.

A turnê ‘Luan City 2.0’ já passou por Manaus, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, e agora o bom filho a casa retorna, com o muito mais que um show, o ‘Luan City Festival’, espetáculo com mais de duas horas e apresentações das duplas Jorge e Mateus e Clayton e Romário. O festival é uma versão ampliada e repleta de novidades da aclamada turnê, de mesmo nome.

Em entrevista exclusiva para o jornal O Estado, Luan compartilhou que cada apresentação em Campo Grande é vista como uma renovação. “Ser filho dessa terra é um grande orgulho, voltar sempre, a cada show, é como se fosse um novo. Essa apresentação de sábado faz parte da Luan City 2.0. Minha ideia é realmente trazer uma nova sonoridade para minha história. As pessoas vão estar envolvidas neste mundo, nesta ‘cidade’ que a gente criou para percorrer o Brasil, para que tudo seja uma grande festa, uma grande tribo em nome da alegria, emoção e energia que envolve o repertório”, destacou.

Inovação

O cenário do festival é constituído para que a plateia seja parte da apresentação, com jogos de luzes e efeitos especiais. Esse tipo de criação não é novidade para a equipe do cantor, que recentemente gravou o DVD ‘Luan ao Vivo na Lua’, com uma experiência cinematográfica imersiva.

“Foi um trabalho de imersão ao universo lunar por meio de recursos cinematográficos de iluminação, áudio e grandes emoções; um projeto pioneiro com várias técnicas de cenário, iluminação e projeção em um domo de 25 metros de diâmetro e um show de forma simultânea ao vivo. Foi a primeira vez que luz, projeção interna e externa, cenários, câmeras e público estiveram integrados em um DOMO no Brasil. A montagem e os testes de toda a estrutura consumiram nada menos que 14 dias de trabalho. Entre as 18 câmeras utilizadas para registrar todo o espetáculo, entraram em cena modelos da Alexa, hoje consideradas as mais modernas no mercado e normalmente adotas em produções da indústria audiovisual, do cinema ao streaming”, explicou o sertanejo.

Do clássico ano novo

Fenômeno nacional em 2009, com o hit ‘Meteoro’, após ganhar destaque no YouTube, Luan Santana coleciona sucessos e bate recordes de vendas de álbuns e de streaming. Em 17 anos de carreira, o sertanejo já realizou mais de 2.100 shows, com um público de mais de 35 milhões de pessoas; acumula mais de 70 milhões de seguidores nas redes sociais, 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 7 bilhões de visualizações no YouTube e as oito edições da Lua City Festival contou com público médio de 50 mil pessoas por show.

Segundo Luan, além de sucessos como ‘Deus é Muito Bom’, ‘Meio Termo’, ‘Vai Chorar no Carro’, ‘Tímida’, ‘Calvin Klein’, ‘Sem Sentimento’, ‘Mulher Segura’, ‘Morena’, ‘Tudo o que você quiser’, ‘Coração Cigano’, ‘Abalo Emocional’ e ‘Pega Escandaloso’. “O repertório ainda trará clássicos que marcaram a carreira e atuais do novo trabalho, como ‘Clone’, música lançada no último dia 22 de agosto”, adiantou.

Inclusive, a nova música está no top 10 das mais ouvidas do Brasil. “Clone é aquela música que bate e fica, sabe? Ela conversa muito com o meu repertório, com essas músicas que têm um papo um pouco mais positivo, mais bem-humorado. O processo de criação do arranjo foi encontrar um groove, uma batida com bastante swing, uma batida bem brasileira, uma pegada um pouco mais latina, com timbres de bateria mais latino, mais eletrônico. E isso, com a sanfona na intro, que a gente fez questão de colocar um instrumento bem sertanejo para remeter as raízes, que é um violão de 12 cordas, que soa como uma viola caipira”, disse Luan.

O sertanejo ainda finaliza esperando o melhor para o show. “Quero que meus fãs se divirtam e que seja uma grande festa”.

Expectativas

Em contagem regressiva para o show, os fãs estão a mil. A fisioterapeuta Priscila Aguiar, de 28 anos, já garantiu seus ingressos logo no início, e sempre que o sertanejo vem a Campo Grande, ela não perde uma oportunidade.

No dia do show, elas vão bem cedo para o local do evento, para ficarem na grade, o mais próximo possível do ídolo, tanto para verem o show por um ângulo melhor, quanto para tentarem ser notadas.

“Assim como nos shows anteriores, nosso objetivo é conseguir ficar pertinho do Luan, na grade e ele notar, eu e minha amiga. Nós admiramos o trabalho dele! Ele foi muito inteligente e bem assessorado na carreira. Conseguiu sempre estar em alta musicalmente, nunca teve fofoca negativa com o nome dele”, contou ao jornal O Estado.

Outra fã que não vê a hora é a enfermeira Mariana Schneider. “Estou bem ansiosa, gostaria de conhecê-lo pessoalmente, tirar uma foto, mas é bem complicado conseguir, eu pretendo chegar umas duas horas antes de abrir o portão para ver se consigo pelo menos ficar o mais próximo possível”.

Serviço

Os ingressos para o show ‘Luan City Festival’, seguem disponíveis na plataforma, por meio do link: https://q2ingressos.com.br/events/luan-city-festival-em-campo-grande , ou por meio da barbearia A Banca, no bairro Santa Fé.

Por Carolina Rampi

