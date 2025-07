Jovens são alvos de emboscada e baleados em frente de casa no Jardim Los Angeles, em Campo Grande

Dois jovens, de 21 e 22 anos, foram vítimas de uma emboscada e acabaram baleados na noite dessa sexta-feira (18), no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande (MS). Eles estavam sentados em frente à residência quando foram surpreendidos por um motociclista armado que atirou diversas vezes contra os dois.

Segundo o boletim de ocorrência, o autor do crime passou diversas vezes em uma moto preta pela rua, em atitude considerada suspeita pelas vítimas. Pouco tempo depois, ele retornou, parou em frente ao imóvel e disparou várias vezes na direção dos jovens.

Um dos rapazes foi atingido no calcanhar e o outro, nas nádegas e de raspão nos lábios. Ambos foram socorridos por familiares e amigos, e levados ao Hospital Regional, onde permaneceram conscientes e orientados, sem risco de morte, conforme avaliação médica.

O portão da casa também foi atingido por pelo menos oito disparos. A cena do crime já estava alterada quando a Polícia Militar chegou, devido à presença de diversas pessoas no local, o que comprometeu o isolamento da área. Ainda assim, a perícia conseguiu localizar cinco cápsulas de balas deflagradas, um projétil e um encamisamento.

Imagens de câmeras de segurança instaladas na rua podem ter registrado a ação e devem auxiliar nas investigações. O caso foi registrado na Depac Cepol como tentativa de homicídio qualificado, por meio de emboscada, o que caracteriza o uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas.

A Polícia Civil segue investigando a motivação e a autoria do crime.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais