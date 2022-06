Após matar ex-mulher a facadas, feminicida atira contra a própria cabeça

Edmilson Veríssimo dos Reis, de 33 anos, conhecido como “Aquidauana e Xitu”, foi localizado pela Polícia Civil de Corumbá, município localizado a 427 quilômetros de Campo Grande, na tarde de ontem (22). De acordo com o site Diário Corumbaense, o autor do feminicídio atirou em sua própria cabeça, sendo socorrido com vida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa do município.

O autor da morte de Grazielly Karine Soares Alves de Lima, 28 anos, se encontra internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) no hospital de Corumbá.

A delegada da mulher, Tatiana Zygier e Silva, responsável pelo caso, informou que três pessoas estavam na casa onde Edmilson se escondeu. Todos são homens e foram detidos por favorecimento pessoal e levados à delegacia de Polícia Civil.

O feminicídio

Após matar a manicure com seis facadas por volta da meia noite de ontem (22), Edmilson entrou em contato com um conhecido e disse que havia cometido o crime. Ele acabou indicando onde ficava a casa, localizada no bairro Popular Nova, e depois fugiu em uma moto.

Após a pessoa ir até o endereço e encontrar marcas de sangue no chão, acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para irem até o local.

A manicure Grazielly Karine Soares Alves de Lima, 28, foi encontrada sentada no sofá com o corpo todo retalhado com várias perfurações, segundo o boletim de ocorrência. A vítima foi esfaqueada nos braços, tronco, cabeça e perna. Até o cabelo de Grazielly foi cortado em várias partes.

Segundo ainda o boletim de ocorrência, Edmilson é mecânico e tem passagens por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. Em 2012, golpeou várias vezes com o cabo de uma faca a companheira dele na época.

