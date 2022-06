Abertas inscrições para curso de mecânica básica de moto para mulheres

A 2ª edição do curso de Mecânica Básica de Motos para Mulheres está com inscrições abertas na Capital. A capacitação é gratuita e será realizada na próxima semana, de 27 de junho a 1º de julho, no período noturno das 18h30 às 21h30 na Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), rua 25 de Dezembro, 924, 3º andar, Edifício Marrakech. Serão ofertadas 30 vagas.

As aulas são ministradas pela professora Iasmin Padilha, que aplicará dinâmicas para as participantes. “No primeiro dia de curso quero falar sobre ferramentas. Através de uma dinâmica, vou espalhá-las [ferramentas] sob uma mesa e com os nomes das chaves escritas numa ficha, onde as alunas deverão ler e apontar qual ferramenta corresponde ao nome, porque não adianta nada saber sobre a moto sem o conhecimento das ferramentas necessárias”, explicou.

Também será aplicado no curso, aprendizagem em componentes da motocicleta, manutenção preventiva e corretiva, a importância da troca de óleo e revisão, sistema de transmissão, embreagem e freios, terá dicas de viagens de moto e novidades deste setor.

De acordo com a Secretária da Juventude, Laura Miranda, o curso proporciona qualificação, interação e empoderamento. “Temos exemplos de mulheres que atuam em todas as áreas de trabalho, e este curso vem para somar às inúmeras mulheres motociclistas da Capital como mais um conhecimento que possa ser rentável ou simplesmente agregue novas habilidades na vida das mulheres campo-grandenses”, disse.

Para mais informações e inscrições é possível entrar em contato pelos telefones (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 9 9302-5275.