Jovem de 23 anos morre após colidir moto contra meio-fio em alta velocidade em Campo Grande

Um jovem identificado como Luiz Henrique, de 23 anos, morreu na noite desse domingo (13) após colidir a motocicleta que pilotava contra o meio-fio da Avenida Rita Vieira de Andrade, no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Segundo testemunhas, ele estava em alta velocidade e deitado sobre o banco da moto no momento do acidente. O impacto foi tão forte que o corpo foi arremessado a 27 metros do ponto de colisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, Luiz Henrique conduzia uma motocicleta. Um amigo da vítima relatou que, momentos antes do acidente, o jovem havia ingerido bebidas alcoólicas junto a um grupo de colegas. Após o consumo, eles saíram com suas motos pela Rua Novo Estado em direção à Avenida Rita Vieira de Andrade.

Ainda conforme o relato, Luiz Henrique não percebeu o fim da rua e o cruzamento com a via preferencial. A moto bateu violentamente contra a guia do canteiro central, atravessou a pista contrária e foi lançada contra um poste dentro de uma propriedade privada, a cerca de 10 metros da avenida.

O jovem teve múltiplas fraturas e morreu no local. O capacete, que estaria com ele no momento da queda, foi encontrado próximo ao corpo, mas testemunhas afirmam que ele pode ter sido removido por amigos antes da chegada do socorro.

Socorro e constatação da morte

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 23h. Um amigo da família chegou a tentar prestar socorro com um veículo particular, mas o óbito foi constatado às 23h16 pela equipe médica.

Durante a perícia, foi constatado que o local do acidente possui boas condições de sinalização, iluminação e pavimentação. A motocicleta estava com a documentação regular, e Luiz Henrique possuía habilitação válida para condução do veículo.

A identificação do corpo foi feita por uma tia da vítima, que reconheceu o sobrinho no local, embora não tenha presenciado o acidente.

O caso foi atendido por equipes da Polícia Civil, BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) e da perícia técnica. A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como acidente de trânsito com vítima fatal.

