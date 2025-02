Durante prisão, homem que fez família refém em roubo é morto por policiais na Capital

Nesta sexta-feira(21), o homem que rendeu e amarrou uma família em apartamento em Campo Grande acabou morto pelos policais em um confronto no cumprimento do mandado de prisão no Monte Castelo.

O homem identificado como M.W.G. (42) era investigado por um crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo.

A prisão foi realizada pela Equipes da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos – DERF.

A polícia disse que ao efetuarem sua abordagem, o homem apontou uma arma de fogo na tentativa de naõ agredir. A polícia então disparou tiros contra o suspeito que foi alvejado. Ele foi socorrido até a Santa Casa, mas não resistiu e foi a óbito.

Em sua casa foram encontrados tabletes de maconha, que pesara dois quilos, outra arma de fogo e itens roubados da família que foi mantida em cárcere em dezembro do ano passado em Campo Grande.

O caso

No dia 02/12/2024, o homem se aproveitou de uma reforma que ocorria na portaria de um edifício e entrou no condomínio localizado na Avenida Afonso Pena e rendeu uma família, amarrando-os, enquanto exigia dinheiro, joias e armas. Entre os rendidos estava uma criança de 11 anos.

Após torturar psicologicamente a família por algumas horas, com ameaças, ele roubou uma quantia de dinheiro em moedas estrangeiras, joias e quatro armas de fogo.

As vítimas relataram que o autor estava armado e agia com extrema frieza. Depois, durantes as investigações, a Derf identinficou O veículo utilizado pelo criminoso e foi constatadi que ele fugiu para o interior de São Paulo.

Ele,buscou refúgio na região e comprou bens com o proveito do crime e pretendia negociar maneiras de trocar as somas em cédulas estrangeiras e vender as armas roubadas.

Foi expedida a prisão preventiva dele, bem como por mandado de busca e apreensão na residência que tinha na cidade de Mirandópolis – SP. O criminoso não foi localizado, e que ele havia fugido novamente.

Foi apurado que ele teria regressado para Campo Grande, para praticar novos crimes, vez que não possuía qualquer vínculo a cidade, a não ser o crime praticado anteriormente.

Então, ele foi localizado e preso pela DERF.

Histórico

O suspeito praticou outros delitos no Estado de São Paulo, onde iniciou sua carreira no crime ainda no ano de 2003, sendo que em conluio com outros três indivíduos renderam uma família inteira – ao menos 8 pessoas, na cidade de Piedade – SP, amarrando-os e exigindo dinheiro e joias.

Na ocasião empregaram extrema violência, desferindo coronhadas em uma jovem e ateando fogo no dono da residência, enquanto assistiam.

Consta dos autos que os criminosos despejaram um galão de gasolina na esposa do proprietário e ameaçavam atear fogo nela também, caso não encontrassem o que queriam. Neste caso, após investigação da Polícia Civil de São Paulo, M.W.G. e seus comparsas foram identificados, presos e condenados, sendo que a M.W.G. foi aplicada a pena final de 33 anos, 9 meses e 10 dias.

Ainda existem outros crimes em sua ficha, tais como furtos a residência, roubo a uma joalheria e tráfico de drogas, todos praticados em solo paulista. Sua última anotação penal naquele estado é do dia 21/11/2024, cerca de duas semanas antes de vir a Campo Grande, para cometer o roubo investigado.

Com informações da Polícia Civil.

