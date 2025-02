Detenta é encontrada sem vida no regime feminino após passar mal e convulsionar, em Campo Grande

No começo da manhã desta sexta-feira (21), uma detenta de 30 anos, que não teve seu nome revelado, foi encontrada morta no Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, localizado na Vila Maciel, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, companheiros de cela comunicaram aoa policis sobre uam detenta que estava se setindo mal e acabou tendo convulsão no chão da cela. A mulher em questão, estava na sala de adaptação para novos presos, e com ela, havia mais 10 encarceradas que tentaram dar os primeiros socorros. A vítima não resistiu e faleceu no local.

Durante investigação inical, não foi encontrado nenhuma marca de agressão, sinais suspeitos ou de ferimento.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.