Durante prisão de 12 homens por violênia doméstica na Capital, um deles acabou discutindo com policiais

Na manhã da última sexta-feira(02), a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) de Campo Grande-MS, deflagrou a operação “Mulheres em Foco”. Doze homens foram presos por crimes de violência doméstica e familair contra mulheres na Capital.

A operação tinha 15 mandados de prisão expedidos a serem cumpridos. Durante o encaminhamento dos detidos às celas da 1ª DEAM, um dos autores, que estava com mandado de prisão por crimes cometidos contra a própria mãe, passou a desacatar os policiais.

Bastante alterado, ele proferiu diversos xingamentos contra a equipe, caluniou e desobedeceu às ordens para a condução pacífica até a cela. O acusado ainda disse palavra de cunho sexual a duas policiais civis e ameaçou a todos dizendo que se vingaria por sua prisão quando fosse solto.

Além do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de calúnia, ameaça, resistência, desobediência, desacato, difamação, injúria e importunação sexual.

A operação “Mulheres em Foco”

A operação “Mulheres em foco” deu início às ações desenvolvidas pela 1ª DEAM durante o “Agosto Lilás”, mês alusivo ao combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado de Mato Grosso do Sul.

Durante o mês de Agosto ainda serão realizadas diversas ações educativas e preventivas, bem como o I Encontro Mulheres em Foco, que irá capacitar os agentes que trabalham frente à violência de gênero.

Cerca de 20 policiais civis lotados na Especializada percorreram diversos bairros da capital e deram efetivo cumprimento a 12 mandados de prisão, sendo a maioria por descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal (art. 129,p. 13 do CP).

