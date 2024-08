Motociclista morre ao ser atingido por dois carros na Avenida Dr. Nasri Siufi

Segundo informações, o homem trabalhava no Hospital Adventista do Pênfigo e era morador antigo do Bairro Tijuca

No final da tarde de ontem (02), o motociclista identificado como Jolras Pereira dos Santos, de 62 anos, morreu após colidir em um Renault Sandero que fazia uma conversão, e em seguida ser atropelado por outro veículo modelo Corolla Cross.

O acidente ocorreu na na Avenida Dr. Nasri Siuf, na região do Bairro Tijuca. Com o impacto do acidente a moto ficou destruída.

As equipes do Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas o idoso não tinha mais sinais vitais.

O caso segue em investigação.

