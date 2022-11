Durante perseguições, polícia apreende carga de maconha avaliada em R$ 2 milhões

Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), apreenderam mais de uma tonelada de maconha, transportados em dois veículos, na MS-164, próximo à Base Operacional de Vista Alegre. Duas pessoas, de idades entre 34 e 23 anos, foram presos em flagrante pelo tráfico de drogas

As apreensões aconteceram durante uma fiscalização na rodovia. Durante um patrulhamento na MS-164, os militares avistaram dois automóveis, de modelos VW/Voyage de cor prata e o outro era um Ford/Ka de cor branca, em alta velocidade na rodovia. Ambos os carros foram abordados pelos policiais após perseguições.

Dentro desses dois veículos, os policiais encontraram no Voyage, 771 quilos de maconha e no Ford Ka, 515 quilos. Pesados, foram totalizados 1.286 kg do entorpecente.

Aos policiais, ambos os homens, de 23 e 34 anos, disseram que receberiam R$ 10 mil pelo transporte da droga até de Ponta Porã até Campo Grande. Ambos os autores foram encaminhados a Polícia Civil de Maracaju, onde estão a disposição da justiça. De acordo com a polícia, o prejuízo ao crime foi avaliado em mais de R$ 2 milhões.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.