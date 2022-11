Tite fecha treino da Seleção e prepara mudanças para enfrentar a Suíça

o comando do treinador Tite, a Seleção Brasileira realizou neste sábado (26), um treino de portões fechados para definir a escalação para o duelo contra Suíça, que será na próxima segunda-feira (28), ao 12h (horário de MS), no estádio 974. A única dúvida que cerca a mente dos brasileiros é: Quem substituirá Neymar e Danilo?

De acordo com informações apuradas do GE, Tite não quer minuciar o adversário; por isso, ele tenta esconder nomes dos 11 titulares que levará a campo. Na lateral direita, Eder Militão e Daniel Alves disputam a vaga de Danilo, lesionado.

O jogador do Real Madrid tem mais força defensiva, enquanto o veterano de 39 anos tem mais repertório ofensivo.

Já para a vaga de Neymar, as principais alternativas são a entrada de Rodrygo ou o avanço de Lucas Paquetá, abrindo espaço para Fred ou até Bruno Guimarães no meio de campo, ao lado de Casemiro. O meio-campista Everton Ribeiro é a opção menos provável para a vaga.

Já o atacante Antony também se ausentou nos treinos de hoje após sentir um mal-estar.

A Seleção encerra a preparação para o jogo contra a Suíça, amanhã (26), quando os jornalistas poderão aproveitar os 15 minutos iniciais.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.