Além de Neymar e Danilo, seleção perde Antony pelo segundo dia no Qatar

Reserva usado com frequência por Tite na seleção brasileira, inclusive na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Antony será desfalque em mais um treinamento na tarde deste sábado (26). É a segunda atividade consecutiva em Doha sem a presença do atacante do Manchester United.

A CBF alega “mal-estar” em comunicado oficial. Segundo apurou o UOL Esporte, Antony tem apresentado fortes sintomas de gripe nas últimas horas e não tem condições de treino. Ele foi medicado na sexta com esperança de que já estivesse melhor neste sábado para ir a campo, mas não houve melhora significativa e a decisão foi deixá-lo em repouso no hotel da seleção.

Hospedada no hotel Westin, a delegação saiu do local mais ou menos às 9h30 (de Brasília) para o treinamento no estádio Grand Hamad, que fica a menos de 5 km de distância. O treino começa às 11h e vai ser totalmente fechado para a imprensa, já que Tite quer preservar suas escolhas para substituir os lesionados Danilo e Neymar contra a Suíça.

A seleção volta a campo na segunda-feira, às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Mundial.

Desfalque em dois dos três treinos de preparação, Antony é dúvida para a partida. Na estreia contra a Sérvia, o camisa 19 do Brasil entrou no lugar de Neymar aos 35 minutos do segundo tempo para atuar como ponta pelo lado direito.

Antony tem 12 jogos pela seleção brasileira desde a primeira convocação, em outubro de 2021. Foram dois jogos como titular, contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, e o restante saindo do banco de reservas. São dois gols marcados [Venezuela e Paraguai] e duas assistências [Chile e Bolívia] ao todo.

Com informações da Folhapress