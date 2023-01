Colisão entre carreta e caminhonete mata duas pessoas na BR-163

Duas pessoas morreram na manhã de hoje (14), em colisão entre uma caminhonete e uma carreta, na BR-163, em Coxim. Segundo a polícia, chovia bastante no local, no momento do acidente.

Conforme informações do Edição MS, os ocupantes da Toyota Hillux, seguia em sentido Rio Verde e por motivos que serão investigados, invadiu a pista contrária, colidindo de frente com uma carreta bitrem. A colisão aconteceu no quilômetro 723 da BR-163.

O motorista da carreta, sofreu escoriações leves e não precisou ser encaminhado ao hospital. No momento da colisão, chovia bastante na região.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.