Durante investigação de tentativa de assassinato, PM encontra 200 kg de maconha

No final da noite de ontem (27), a PM (Polícia Militar) apreendeu cerca de 200 quilos de maconha enquanto atendiam uma ocorrência de tentativa de homicídio em Ponta Porã, município localizado a 329 km de Campo Grande.

Conforme noticia o jornal Dourados News, ao chegarem ao local, os agentes policiais encontraram uma mulher de aproximadamente 50 anos em estado de choque, ensanguentada e com ferimentos de faca.

Eles acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros que fez o atendimento médico inicial e encaminhou a vítima até o Hospital Regional.

Segundo o relato de testemunhas, o autor poderia estar dentro da casa em que ocorreu a agressão. A partir dessa informação, a equipe da Força Tática realizou buscas e, ao adentrarem à residência, encontraram rastros de sangue na cozinha.

Durante as buscas, também foram encontrados tabletes de maconha que estavam alojados no quarto. A droga, pesada posteriormente, totalizou 198 kg de maconha, divididos em 190 tabletes.

Além da PM, uma equipe da Polícia Civil, juntamente com a Perícia Técnica, compareceram ao local para efetuar os levantamentos dos indícios de crimes. Em seguida, se dirigiram ao Hospital Regional para realizar a coleta de digitais da vítima, umas vez que esta não possuía documentos e não conseguia falar seu nome devido ao seu estado emocional.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados ao Primeiro Distrito Policial de Dourados.

Com informações do jornal Dourados News

