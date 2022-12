‘Canetada’ da CBF faz MS ganhar uma vaga em Copa do Brasil 2024

Em 2024. Mato Grosso do Sul vai voltar a ter mais de um representante na Copa do Brasil. Responsável pelo torneio de clubes com mais times do futebol nacional, a CBF anunciou na segunda-feira (26), mudanças na definição das 92 vagas.

A partir de agora, o ranking nacional de clubes da entidade não será utilizado de maneira direta na composição dos times do torneio. Com a mudança, 80 equipes participantes vão garantir um lugar na competição a partir de seus desempenhos nos campeonatos estaduais já em 2023.

Com base no RNF (Ranking Nacional de Federações), os estados que figuram entre a 15ª e 27ª posição, caso de Mato Grosso do Sul que encontra-se entre os três últimos lugares há, pelo menos, dois anos, terão direito a dois times.

Vale lembrar que, para o pleito de presidente da Confederação Brasileira, o colégio eleitoral é formado pelos 27 presidentes das federações estaduais, e dos 40 das séries A e B. Porém, o peso do voto das federações é 3; dos times de série A, 2; e dos de série B, 1.

Ou seja, as federações têm o domínio de 57,47% dos votos, os times da série A 27,37% e os da série B 14,18%. Mesmo assim, para a eleição de Ednaldo Rodrigues, não houve forte oposição de federações ou clubes.

MS no ‘limbo’

Na Copa do Brasil, desde 2021, devido ao fato de sua colocação ruim entre as 27 filiadas, o futebol local possui apenas um time no principal mata-mata nacional. Para 2023, apenas o Operário, atual campeão do torneio local, vai jogar a Copa do Brasil. A primeira fase deve começar em fevereiro.

A última vez em que os sul-mato-grossenses tiveram mais de uma equipe nesta disputa foi em 2020. Na ocasião, o Aquidauanense foi eliminado ainda na primeira fase ao ser derrotado pelo ABC-RN, por 1 a 0, em casa. Já o Águia Negra surpreendeu o Sampaio Corrêa, em Rio Brilhante, e ganhou por 2 a 1. Porém, na segunda fase, foi dominado pela Ferroviária-SP, que aplicou 6 a 2, em Araraquara.

Ano após ano de desempenhos desastrosos no cenário brasileiro, o que inclui eliminações precoces na Copa Verde e Série D, a FFMS conseguiu despencar ainda mais no ranking da CBF a ponto de, a partir de 2021, ter apenas um clube na Copa do Brasil. Em 2021, o Águia perdeu em casa para o Vitória-BA, por 1 a 0, e, este ano, o Costa Rica foi presa fácil para o visitante ABC-RN, e perdeu de 3 a 0.

Este ano, com apoio dos clubes, Francisco Cezário, foi reeleito para seguir à frente da federação local. O dirigente comanda o futebol sul-mato-grossense há, pelo menos, duas décadas.

