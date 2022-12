DOF apreende carreta com pneus e eletrônicos contrabandeados do Paraguai

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 146 pneus de diversas marcas e tamanhos além de produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai na manhã desta terça-feira (27).

A ação policial ocorreu durante um bloqueio para fiscalização na rodovia MS-379, área rural do município de Laguna Carapã, distante 1,399 km de Campo Grande. Segundo informações, o condutor do veículo Mercedes-Benz LS-1935, de cor branca e placas de Presidente Prudente (MS), seguia no sentido Laguna Carapã/Dourados.

Ao ser abordado, o homem de 58 anos de idade disse que foi contratado para transportar os pneus e os eletrônicos de Ponta Porã até Presidente Prudente. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de 360 mil reais.

Está ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e fazer denúncia através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.