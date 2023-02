Durante discussão, homem é esfaqueado por uma mulher

Um homem, não identificado, foi vítima de um esfaqueamento em Nova Andradina, 299 km de Campo Grande. O caso ocorreu na tarde do último domingo (12).

Conforme apuração do jornal Nova News, um homem e uma mulher tiveram uma discussão em uma residência, na Rua Onofre Gonçalves Lopes, no Centro Educacional. Foi quando a discussão se agravou e o homem foi atingido no braço com um golpe de faca, dado pela mulher.

De acordo com o jornal local, ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

Além do Samu, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e compareceu no local para realizar os procedimentos de investigação.

Com informações do jornal Nova News

