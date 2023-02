Lesões voltam a preocupar o São Paulo apesar de vitória em clássico

A vitória por 3 a 1 sobre o Santos trouxe alegria e novas preocupações para o São Paulo. Wellington, Orejuela e Alan Franco estão com dores e devem ser avaliados ainda nesta segunda-feira (13).

O excesso de ausências vem sendo um grande problema para o treinador na temporada. Além disso, o excesso de jogadores estrangeiros no elenco vem atrapalhando o comandante a manter o banco de reservas fortalecido.

Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni fez longo desabafo sobre o número de lesões que seu time vem encarando e a dificuldade que vem tendo em conseguir ter jogadores disponíveis até mesmo para treinamentos.

“Se nós tivermos os jogadores que estão no DM em condições de treinar uns dias antes dos jogos decisivos, nós vamos ter um time em condições mais completas, que vai entregar mais. Se não conseguirmos, a tendência é que a gente oscile muito mais. A chance de oscilação existir continua, só vai melhorar quando em algum momento tiver todos os jogadores”, disse.

Próximo compromisso

Líder do Grupo B com 14 pontos, o São Paulo volta a campo nesta quarta (8), às 21h35, quando recebe a Inter de Limeira pela nona rodada do Paulistão.

